Siparietto piccante per la Marini

Mutandine bianche per una sexy Valeria

23/3/2012

Altro che Sharon Stone in Basic Instinct. Valeria Marini regala un siparietto davvero hot con lo stesso semplice accavallamento di gambe. Vestita con un luccicante miniabito argentato, prima si accomoda sulla sedia e poi, cercando la posizione giusta, lascia intravedere le sue mutandine bianche. Sul volto dell'attrice spunta un sorriso malizioso.

foto LaPresse

E' tornata dall'Honduras con undici chili in meno e tanta energia. Dice che questa esperienza l'ha cambiata e che non vuole più circondarsi di troppa tecnologia, ma non rinuncia alle sue armi di seduzione. Con un vestito corto argentato, entra nello studio dell'Isola dei Famosi mostrando al pubblico la sua nuda schiena ambrata. Poi ancheggiando divertita si dirige verso la sedia dove, per trovare la posizione giusta, muove un po' troppo le sue sinuose gambe lasciando ammirare per qualche secondo la sua biancheria intima.



Ma Valeria non è stata l'unica a mostrare le sue "doti" nascoste in questa Isola dai bollenti spiriti. Prima di lei Arianna David ha sfilato sulla scalinata della trasmissione con un vestito dallo spacco inguinale scoprendo le sue mutandine nere, poi Flavia Vento, per mostrare le punture dei mosquitos ha sollevato un po' troppo il suo vestito permettendo ai presenti, e non solo, di dare una sbirciatina all'intimo color carne.