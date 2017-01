Baci e palpate tra amiche sono chic

L'ultima tendenza vip è fare scandalo

23/3/2012

Baciare l'amica sulla bocca, palparle il fondoschiena o strizzarle il seno. Le vip sembrano andare pazze per i siparietti lesbo-chic. Le ultime in ordine di tempo, beccate labbra contro labbra sono Cindy Crawford e Elisabeth Berkley. Ma prima di loro ci sono state la Longoria e la Beckham, Rihanna con la Minaj, Coco. Senza dimenticare i tanti momenti hot nella Casa del Gf: dalla “coppia” Nile-Ciardi a quella Pedrotti-Marconi o Tavassi-Zanatta.

foto Twitter

Le immagini della Crawford che, dopo un pranzo a Beverly Hills, saluta in modo speciale, ovvero baciando sulla bocca l'amica Berkley stanno facendo il giro del web. La ex top model e l'attrice probabilmente hanno architettato tutto per rivendicare il diritto a salutarsi come e quando vogliono e per prendersi gioco dei paparazzi che le assediano, ma il siparietto lesbo è piaciuto molto e gli scatti hot sono ricercatissimi. Ed è di poche ore fa il bacio tra Ina Mueller e Barbara Schoeneberger alla cerimonia di consegna degli Echo Music Awards.



Non è la prima volta che due amiche giocano a scambiarsi baci particolarmente “affettuosi”. Nella Casa del Gf i giochini lesbo sono ormai una regola. Delle passate edizioni del reality non possiamo non ricordare l'improbabile coppia Katia Pedrotti e Carolina Marconi quando fingevano baci e toccatine ad hoc davanti alle telecamere. O ancora i baci intensi tra Guendalina Tavassi e Margherita Zanatta, quelli tra la Zanatta e Angelica Livraghi e Rosa Baiano. E poi l'accoppiata Sarah Nile e Veronica Ciardi che tanto ha fatto parlare di sé con immagine sempre più bollenti.



Eva Longoria e Victoria Beckham sono amiche per la pelle e a una festa le due si toccano il seno e poi twittano la foto sul social network. Stessa posa per Elisabetta Canalis.



Non mancano foto hot di Coco, Nicky Minaj, Rihanna, senza dimenticare il bacio saffico tra Sandra Bullock e Scarlett Johansson durante gli Mtv Awards o quello tra la Bullock e Meryl Streep.