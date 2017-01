Paris Hilton, sexy e scatenata a Miami

Strip e autoscatti per la bionda ereditiera

22/3/2012

Quando non è a bordo della sua Ferrari o a fare shopping, Paris Hilton si scatena alle feste più glamour mai organizzate. A Miami, in compagnia di sua sorella Niki, si presenta a un party indossando un vestito larghissimo, occhialoni e fascetta hippy sulla fronte. Con la solita falcata da star si butta nella mischia... e inizia il divertimento.

foto Olycom



E' snob e ha nel DNA il desiderio di apparire. Le basta poco per ritrovarsi in qualsiasi circostanza al centro dell'attenzione e, in questo caso, anche al centro della pista da ballo. Braccia in alto, che si muovono a ritmo di musica, e vestito appoggiato sui fianchi trasformato in gonna, per una Paris a dir poco scatenata. Rimasta con il pezzo di sopra del costume a forma di triangolo che copre appena il suo malizioso décolleté non resiste alla tentazione di fotografarsi. E su Twitter posta la sua immagine. Un regalo ai suoi followers chiusi in ufficio a lavorare...