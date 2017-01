Maddalena dorme nella culla

La Corvaglia ruba il posto alla figlia

22/3/2012

In casa Corvaglia-Burns è arrivato un lettino nuovo di zecca. Per Jamie Carlyn, la piccola della ex velina e del chitarrista Stef, nata lo scorso settembre, è pronto un nuovo giaciglio, di legno, con le sbarre bianche, color bianco latte. Ma a provarne la comodità per prima è la mamma, colpita da una voglia di tornare baby. E così ecco su Twitter l'immagine di Maddalena rannicchiata nel lettino: “Vabbè! Io vado a nanna... Buona notte ragazzi ;-)”.

foto Twitter

Maddy indossa un paio di calzini bianchi, una canottiera e una salopette di jeans decisamente sportiva, ma anche molto sexy. Sotto la culla si intravede ancora il cartone dell'imballo.

Il lettino è appena arrivato in casa Corvaglia, ancora non ci sono le lenzuola e la copertina, ma la ex velina muore dalla voglia di tornare bambina. Così non ci pensa due volte e si infila nel lettino, tutta rannicchiata e cinguetta facendo scorrere nella sue mente i ricordi dell'infanzia...