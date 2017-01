Zilli: "Sesso? Altro che 10 volte a settimana"

Nina "non batte chiodo" ma le altre...

22/3/2012

Laura Chiatti e Melissa Satta lo fanno almeno sette/dieci volte a settimana e Sara Tommasi addirittura cinque volte al giorno. Le star gettano il velo e si confessano sulle proprie attività amatorie. Ma c'è qualcuno che sta fuori dal coro. "Sesso? Altro che dieci volte a settimana. Io butto giù la media e al momento non batto chiodo". Così Nina Zilli rivela a Donna Moderna.

foto Playboy

"Dieci volte a settimana sono "troppissime", dichiara la regina dello show di Panariello, oltre che cantante di successo. Ma si ripromette di "recuperare". A tenerla lontana dal sesso sono, negli ultimi tempi, i suoi numerosissimi impegni, dallo show in prima serata su Canale 5 al nuovo video per il suo terzo album e poi tour e concerti. "Sono come una pallina rimbalzina", dice, "e sto sacrificando gli affetti veri. Anche il mio fidanzato Riccardo Gibertini, ne sta risentendo un po'. Ma lui è il mio trombettista", aggiunge Nina, "e in tour saremo gomito a gomito per mesi". Troveranno il tempo per aumentare la loro media di incontri intimi?



Fare outing sulle proprie acrobazie sessuali e ostentare assidue sessioni sotto le lenzuola ormai è divenatta una moda tra i famosi dello showbiz. Laura Chiatti e Melissa Satta sono solo le ultime showgirl che si sono "lanciate" in affermazioni così ardite sulla loro vita sessuale. Sara Tommasi ha addirittura lasciato il suo conte Alessandro Verga Ruffoni perché troppo focoso: 5 volte al giorno come minimo...E' tanto per chiunque. Tra i vip che nel tempo hanno infranto l'ultimo tabù, scoprendo altarini sessuali però ci sono anche Aida Yespica, datata 2004, ai tempi del flirt con Francesco Facchinetti e dell'Isola. I due si dedicavano al sesso due volte al giorno, come si legge su Oggi.



Passione alle stelle invece per Nina Moric e il modello canadese Martin Evans, all'epoca della loro lunga relazione: più di cinque volte al giorno. E 5 è ancora il numero da record di Victoria e David Beckham. Per mettere in cantiere il quarto figlio l'ex Posh costringeva il bel maritino a tour de force di 5 sedute di sesso al dì. Quanto ci sia di vero e quanto di ostentato in queste coraggiose e ardite dichiarazioni non lo possiamo sapere. Certo è che fare sesso non ha mai fatto male a nessuno. E in tempi di crisi è una delle poche cose che ci sono rimaste e che non costa nulla.