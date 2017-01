Al Bano e Loredana Lecciso tornano insieme

Il cantante specifica: "Il rapporto è diverso"

22/3/2012

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto a distanza di qualche anno dalla loro separazione. Tra loro "il rapporto è diverso", come afferma lui. Ma tutto può accadere nelle campagne pugliesi di Cellino San Marco. Per ora i due, che non hanno mai smesso di frequentarsi per il bene dei loro figli, Yasmine e Al Bano Jr, non si sbilanciano. Anche amici e parenti sanno del loro riavvicinamento, ma fanno finta di niente.

foto LaPresse



Si mettono insieme nel 2001 e quattro anni dopo si dicono addio in modo plateale nel corso di una trasmissione. Lui, oltre alla famiglia, si dedica alle sue grandi passioni, che vanno dalla musica all'attività vinicola, lei tenta la strada della televisione. Le discussioni in tv e sui giornali si sprecano. Carrisi desidera una donna più riservata, lei scoppia dal desiderio di apparire. E inevitabilmente le strade si dividono, senza mai trascurare l'amore per i bambini.



A distanza di anni le acque si calmano e Al Bano, sulle pagine di Novella 2000, conferma: "Sì, è tornata, sta bene, ma è un rapporto diverso". E ora la casa di Al Bano è anche la casa della Lecciso. "Ha capito che è giusto che i nostri due figli vivano lì. A differenza di Romina, quando è finita, non mi ha portato via i figli, è stata intelligente, e di questo gliene sono infinitamente grato, la stimo", conclude il cantante.