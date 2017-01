Dalla Tommasi alla Mendez, vip che litigano

Scene di ordinaria follia da star

22/3/2012

Calci, schiaffi e strattonate, quando i vip litigano lo fanno come da copione, platealmente e in maniera furibonda. L'ultima lite-show è quella che vede protagonisti Sara Tommasi, l'ex, il conte Ruffoni e il nuovo fidanzato Alfonso Marra. Un vero e proprio siparietto che i fotografi non si lasciano sfuggire. Prima di loro però sono tante le celebrities che si sono lasciate andare a furiose scenate pubbliche.

foto Novella 2000

Qualche giorno fa Denny Mendez e Cyro Giordano Rossi si erano letteralmente scagliati l'una contro l'altro nel bel mezzo di una strada romana. Scene di ordinaria follia da star in crisi di coppia. Come quelle della memorabile litigata tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi che ha segnato, l'anno scorso, la fine della loro love story. Le scene sono eloquenti: in uno scatto d'ira lui l'afferra per il bavero e quasi la solleva da terra. Quando la rabbia esplode i vip non si contengono.



Tra la Tommasi, il conte Ruffoni e Marra a non contenersi è stata invece l'avvenente Sara. Il povero conte, che era andato da lei a Roma (ora in casa di Marra, nda) per riportarle abiti, gioielli e oggetti lasciati a casa sua, è quello che ne è uscito peggio. Prima uno scambio di reciproche accuse poi gli insulti e quindi ceffoni e calci, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Ruffoni è tornato alla sua residenza comasca con qualche livido e l'umore a terra.



E' successo anche a Flavia Vento e al marchese Emanuele di Gresy. L'idillio tra loro si è definitivamente infranto, nel maggio 2010, dopo una furente litigata in strada con tanto di lacrime e addio.



E litigano anche Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti e Ilary Blasi e Francesco Totti. In questo caso niente schiaffi e niente spintoni. Bastano i gesti, più che eloquenti e le parole, che, ahinoi le foto non ci possono riportare, ma che immaginiamo essere tutt'altro che romantiche.



In alcuni casi poi a parlare sono anche solo le valige, come quelle di Belen sotto la casa di Corona, a litigio, si suppone, già avvenuto. Allarme rientrato però, almeno per loro. In questo caso vale proprio il detto che... l'amore non è bello se non è litigarello.