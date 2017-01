Fiocco azzurro per Lago e la Caltagirone

E' nato Edoardo, figlio dell'ex tronista e dell'imprenditrice Elisabetta

21/3/2012

Fiocco azzurro in casa Caltagirone. Il 16 marzo è nato infatti a Roma Edorado, il primogenito dell'imprenditrice Elisabetta Caltagirone, figlia di Edoardo Caltagirone a capo dell'omonimo Gruppo, e dell'imprenditore Giuseppe Lago. A renderlo noto è la famiglia stessa, che nel comunicato specifica "al neonato è stato dato lo stesso nome del nonno materno" e che "madre e bimbo godono di ottima salute".

foto Olycom

Sulla gravidanza c'è sempre stato un alone di mistero, tanto che erano circolate voci già un anno fa, mentre a gennaio di quest'anno la Caltagirone era stata fotografata in giro per Milano con quello che sembrava un pancino sospetto. Ma non erano mai arrivate né smentite né conferme.



Una coppia (stanno insieme da quattro anni) all'insegna della riservatezza, dunque, tanto che il bimbo è nato il 16 marzo mentre la notizia è stata resa nota solo cinque giorni dopo. Dal comunicato diramato dalla famiglia si evince anche che l'ex tronista (ha partecipato anche a un'edizione dell'Isola dei Famosi) Lago è diventato un imprenditore. Adesso che è anche papà, ha deciso dunque di lasciarsi alle spalle le frivolezze del mondo dello spettacolo e di fare sul serio.