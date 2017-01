Guendalina, topless bombastico

La Canessa posa con il seno rifatto

21/3/2012

Posa sensuale ed erotica stuzzicando i suoi followers. Guendalina Canessa mette sul suo profilo un'immagine bollente scattata durante un servizio fotografico in cui nasconde il seno nudo con le mani e accavalla le gambe con grande sex appeal. Décolleté al vento per la ex gieffina che proprio di recente si è rifatta il seno che, a causa di un dimagrimento post partum, si era svuotato troppo. Ora appare bombastico e lei fatica a contenerlo.

foto Twitter

Appassionata di moda e di belle scarpe, la compagna di Daniele Interrante non rivela per quale marchio stia posando o per quale rivista, e non mostra le décolleté che ama indossare. Vien da pensare che il servizio bollente in semitopless regali una scarpa all'altezza della situazione!