Belen vola in Argentina senza Corona

Lei in vacanza, lui non può espatriare: separazione "forzata"

21/3/2012

Un giorno sì e un giorno no sono in crisi, ma finora non si sono mai separati veramente. Stavolta però Belen è "volata" via dal suo Fabrizio Corona. La soubrette è partita per l'Argentina, dove si concederà qualche settimana di relax in famiglia. Il suo fidanzato però è restato a terra. Divieto di espatrio, niente passaporto. Ne ha combinate troppe.

foto Olycom

Da qualche giorno si rincorrono in Rete voci maligne di qualche tensione dovuta ad alcuni sms trovati sul cellulare di Corona e provenienti dall'avvenente Sara Tommasi. L'ex re dei paparazzi infatti ha avuto un incontro di lavoro con la Tommasi e il suo nuovo fidanzato e socio in affari Alfonso Luigi Marra, ai quali ha offerto i suoi servizi per curare la loro immagine. I contatti tra Fabrizio e Sara sarebbero però continuati anche dopo. E che tra la Tommasi e la bella argentina non corra buon sangue è noto, visti gli ultimi commenti dell'ex naufraga sulla farfalla mostrata a Sanremo.



Comunque per ora resta che la sexy showgirl argentina si è presa un po' di pausa dall'Italia, dove sta mietendo successi continui. Se qualche tensione c'è la distanza porterà consiglio e quando la "farfallina" Belen riatterrerà a Milano, è molto probabile che si riposerà... sulla sua Corona.



Una cosa ci mancherà di sicuro: l'apparazione delle foto bollenti che ogni anno corredavano le vacanze esotiche della coppia.