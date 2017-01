Erin, un "Angelo" sotto il sole del Messico

La Heatherton al mare senza Di Caprio

21/3/2012

Sole messicano, mare e pina colada per Erin Heatherton che sul suo Twitter posta alcune immagini che la ritraggono in bikini nero mentre si sta rilassando sdraiata su una chaise lounge. Per il biondo Angelo di Victoria's Secret nessun accompagnatore speciale. Parliamo di Leonardo Di Caprio con cui pare ci sia una liaison da qualche mese, anche se i due non sono ancora stati pizzicati insieme.

foto Afp

Strano caso del destino o problema di sincronia? Una settimana prima in Messico c'era Leo, e di Erin nemmeno l'ombra. Dopo qualche giorno è atterrata lei e del bell'attore non è rimasta traccia. Una storia d'amore fitta di mistero.



Non ci sorprenderemmo se Di Caprio si mangiasse le mani vedendo le foto della Heatherton in vacanza inserite sul suo profilo Twitter. Con i capelli raccolti, le lentiggini leggermente accennate e un costume che esalta le curve del suo seno, Erin è di una bellezza rara.



Ma se a Leonardo poco importa di lasciare la sua compagna in vacanza da sola a noi non dispiace sfogliare il suo personale album...