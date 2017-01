Sara Tommasi "scosciata" a cena con Marra

Torna il sereno dopo la lite con il conte Ruffoni

21/3/2012

Un abitino "inguinale", che ad ogni falcata lascia scoperte non solo le gambe e il sorriso soddisfatto sulle labbra. Dopo la presunta litigata con il suo ex, il conte Verga Ruffoni, a fianco del suo nuovo fidanzato Alfonso Luigi Marra, Sara Tommasi trascorre una piacevole e romantica serata al ristorante.

foto Olycom

Scenata di gelosia, "acceso scambio di complimenti", come lo definisce il conte Alessandro Verga Ruffoni o "lite con tanto di trappola e colluttazione", come lo descrive invece Alfonso Luigi Marra. Quel che è certo è che un incontro a tre, tutto fuorché amichevole, davanti alla casa della Tommasi, c'è stato. Con tanto di fotografi a documentare.



L'avvenente Sara ci sa fare. Almeno nel procurarsi pubblicità. Che la giusta causa sia la sua "nobile" battaglia contro il signoraggio delle banche poco importa. Miss Tommasi riesce sempre a far parlare di sé. Il fine giustifica i mezzi, è vero, e i suoi sono quasi sempre eclatanti e vistosi. Nudità in bella vista e melodrammatiche scenate. Il copione è piccante.