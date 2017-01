Magda, cartoline hot da Miami

La Gomes si rilassa in spiaggia cinguettando

21/3/2012

Ha il mare nel Dna: è nata in Brasile, soggiorna spesso a Miami e firma una collezione di costumi da bagno. Magda Gomes non nasconde di amare le onde (“sarò ripetitiva...il mare lo amo” cinguetta) e il cielo azzurro e dal suo profilo Twitter invia le immagini dalla spiaggia, sotto l'ombrellone, in barca, mettendo in mostra il suo fisico statuario e perfetto. Da oltre un mese scrive da Miami Beach e le sue foto “assolate” fanno impazzire i followers.

foto Twitter

Gambe chilometriche, pancia piatta, seno a coppa di champagne, sorriso accattivante e allegria contagiosa sono il mix su cui la showgirl brasiliana per mettere al tappeto i suoi ammiratori. Quando non la si vede in tv o sui giornali la si può trovare online. Per lei la stagione calda è cominciata da un po' bel po' visto che da oltre un mese invia immagini dalla spiaggia.

Le foto in cui appare stesda sulla barca sembrano scatti di un set pubblicitario per bikini, quelle delle gambe accavallate lo spot di un video hot. Poi posta i sorrisi, gli occhialoni, le amiche e i momenti di relax, tra oasi, spa e lunghe sedute di sole. Per i followers che seguono Magda dalla scrivania di un ufficio di città cresce la voglia di vacanza...