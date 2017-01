Le promosse alla prova costume

Fisico scolpito per Santarelli e Marini

21/3/2012

Elena Santarelli alla dieta associa tanta ginnastica e qualche trattamento, Victoria Beckham disegna abiti che riducono le taglie, Valeria Marini in sette settimane perde 11 chili sacrificandosi all'Isola dei Famosi. Anche la Canalis, Beyoncé e la collega Mariah Carey hanno i loro piccoli trucchetti per apparire sempre "leggere". In vista della prova costume ecco cosa fanno le celebrità per presentarsi in perfetta forma la prossima estate.

foto LaPresse

Dopo la nascita del figlio Giacomo, la Santarelli ha perso 24 chili in un anno, ma sul suo corpo non c'è nessun segno di sofferenza. Fisico scolpito e curve al posto giusto fanno di lei una donna sexy e sensuale. E sulle pagine di Chi spiega la formula di tanto successo: "Non ho improvvisato e non mi sono messa fretta. Sono andata da un nutrizionista e non mi privo del piacere della buona tavola, scelgo piatti semplici e niente extra fuori pasto". La showgirl associa all'alimentazione anche una costante attività fisica: "Spendo calorie tra palestra e acquagym tre volte alla settimana e tutti i giorni con il piccolo Giacomo. La miglior ginnastica è camminare spingendo il passeggino". Per la pelle utilizza creme corpo, idratanti, rassodanti e drenanti. "Impegni permettendo - continua Elena - adoro concedermi il tempo per massaggi e trattamenti".



La scheletrica Victoria Beckham ha tutta l'aria di essere una donna che a tavola si concede ben pochi peccati di gola. Appassionata di moda e ormai affermata stilista, con le sue creazioni, studiate non solo per supermagre, è in grado di far percepire sette chili in meno grazie ad un mix di design e colori a contrasto. Così dice lei. Tra le sue fan spiccano Kate Winslet, Kim Kardashian e Oprah Winfrey.



Torniamo in Italia dalla nostra Valeria Marini che dopo aver trascorso quasi due mesi a Cayos Cochinos sfoggia delle curve da capogiro evidenziate da uno striminzito costume bianco. L'assenza di cibo e il continuo movimento le hanno fatto perdere ben 11 chili e ora, afferma di sentirsi in forma e piena di energie.



Ci sono anche Elisabetta Canalis, a dieta forzata per amore di Steve-O, Beyoncé, tornata in perfetta forma a qualche mese dal parto e la collega Mariah Carey che grazie alla dieta di Jenny Craig ha perso 14 chili dopo aver dato alla luce nell'aprile del 2011 i suoi due gemellini.