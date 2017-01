La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

24/3/2012

A Varigotti, con il compagno Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker fa le prove di luna di Miele. Pose hot per Guendalina Canessa, mentre Ilary Blasi si diverte sulla neve senza il suo Francesco. E ancora i litigio dei vip e capezzolo in bella vista per Barbara Guerra. Ecco cosa vi siete persi un una settimana di gossip...

foto Twitter

LUNEDI' 19 MARZO



Michelle, prove di luna di miele



Anna, adesso balla con D'Alessio



MARTEDI' 20 MARZO



Gaia, amarcord sexy dal Brasile



Ilary, sulla neve senza il suo Francesco