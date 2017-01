Katy Perry è di nuovo innamorata

La popstar insieme a Baptiste Giabiconi, modello 22enne

20/3/2012

Non ha perso tempo Katy Perry e per consolarsi dalla fine del sua storia d'amore con Russel Brand, dopo solo 14 mesi di matrimonio, la popstar ha deciso di adottare la strategia chiodo schiaccia chiodo. All'ombra della torre Eiffel sembra infatti che sia sbocciato un nuovo amore tra la cantante dai capelli blu e uno dei modelli più pagati del mondo Baptiste Giabiconi, 22 anni.

foto LaPresse

I due si sarebbero conosciuti durante la recente settimana della moda parigina, dove, così racconta la principessa Kasia Al-Thani, amica intima di Baptiste, "stavano fossero seduti molto vicini e si lanciavano sguardi complici". Sarebbero quindi usciti insieme con tanto di mazzo di fiori, che lui le avrebbe regalato da perfetto galantuomo e di passeggiata mano nella mano: "Katy è la ragazza perfetta per lui", conclude l'amica di Giabiconi.



Tutto questo accadeva qualche settimana fa e il mondo del gossip già non parlava d'altro. Tornata a Parigi in questi giorni per lavoro Katy Perry però ha confermato, senza volerlo, le voci. Ad attenderla in stazione c'era proprio lui, il bel Baptste. Che ci sia davvero un amore in corso?