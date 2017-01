"Fede ha trovato quello giusto"

La mamma della Pellegrini promuove Magnini e boccia l'ex Marin

20/3/2012

"Filippo è un uomo da portare all'altare", con questa dichiarazione la mamma di Federica Pellegrini dà la sua benedizione alla figlia che, con Magnini, sta vivendo una travolgente storia d'amore. I due, inseparabili dalla scorsa estate, appaiono sempre molto sereni e affiatati. Che dopo le Olimpiadi, per la coppia di nuotatori, possa esserci un veloce cambio di vestiti: dal costume all'abito da cerimonia?

foto LaPresse

"Finalmente Fede ha trovato quello giusto. Bello, simpatico, con un carattere solare, capace di darle la carica per vincere. L'esatto contrario del suo ex, Luca Marin". Al settimanale Grand Hotel, Cinzia Gonello si sbilancia come non aveva mai fatto prima e punta il dito contro l'ex fidanzato di Fede: "Marin di carattere era chiuso, non si riusciva quasi a parlare. Invece con Filippo ti fai di quelle chiacchierate, finalmente!".



Ormai è fatta, Pippo è ufficialmente entrato in famiglia e Luca Marin fa ufficialmente parte del passato.