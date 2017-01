Sofia Vergara, una chica latina super hot

L'attrice in lingerie sexy su Esquire

20/3/2012

Sofia Vergara è una vera "bombshell", una bomba sexy dalle curve voluttuose e sensuali. E nel servizio fotografico di Esquire le prove sono più che evidenti. La modella ed attrice colombiana, in lingerie stile boudoir, ammicca seducente negli scatti di James White. Una chica latina da far perdere la testa.

foto Esquire

Ma proprio sul pensiero comune che associa alle donne latine dalle forme conturbanti come le sue, il divertimento "senza complicazioni", Sofia ci tiene a precisare: "Con le latine ci si diverte di più, ma a tutte noi piace il sesso romantico" e agli americani che vogliono conquistare il cuore di una donna sudamericana dice: "Alla fine alle donne piace essere apprezzate e trattate con rispetto e dolcezza...".



In quanto alle sue curve super sexy Miss Vergara ribadisce che tutte le colombiane sono come lei, voluttuose e curvose. E guai a parlare di chirurgia estetica, il suo corpo, tra i più apprezzati di Hollywood è tutto naturale. Evviva la Colombia!