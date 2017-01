Gaia, amarcord sexy dal Brasile

La Amaral cinguetta e posta foto hot

20/3/2012

Anche Gaia Bermani Amaral cinguetta! Da una settimana circa anche la modella e attrice brasiliana è approdata nel mondo dei social network e per mostrarsi ai suoi followers ha deciso di regalare un album in stile amarcord mentre si diverte sulla spiaggia di Copacabana o con gli amici allo stadio per la partita più attesa del campionato carioca. Tra una foto postata e una battuta, Gaia dice che sta studiando i copioni...

foto Olycom

Qualche anno fa (era l'estate del 2007) le foto del suo nudo integrale a Formentera, mentre faceva i fanghi con un'amica, hanno fatto letteralmente impazzire il web. Scatti mozzafiato in cui la Amaral correva sulla spiaggia coperta solo di fango, con disinvoltura mostrava il suo fisico asciutto e perfetto. Nessun imbarazzo a mostrarsi come mamma l'ha fatta, mentre si fa spalmare dalle amiche e si mette in posa per la foto di rito.



L'album twitteriano con l'amarcord dei momenti belli passati in Brasile per l'attrice va di pari passo al nostro amarcord con il nudo quasi integrale. Guardare per credere...