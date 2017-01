Shakira fa male al rendimento in campo di Piquè

Guardiola contrariato, il difensore rischia il posto di titolare nel Barcellona

20/3/2012

La carriera di Gerard Piquè al Barcellona potrebbe essere a serio rischio. Tutta colpa dell'amore, per Shakira naturalmente. Pare infatti che Pep Guardiola, allenatore della squadra, sia molto contrariato dalla relazione del difensore con la bella e avvenente cantante, la quale lo avrebbe distratto troppo dai suoi impegni in campo.

foto Ap/Lapresse

L'esclusione del calciatore, fino a poco tempo fa ritenuto elemento chiave della squadra, da alcuni incontri importanti, uno dei quali anche in Champions League e il suo scarso rendimento nell'ultima stagione sarebbero da addebitare, per Guardiola, proprio a Shakira, troppo invaghita del “piqueton” del difensore centrale di cui l'allenatore avrebbe addirittura chiesto l'allontanamento dalla propria squadra, nella prossima sessione di mercato.



Insomma l'amore fa male al pallone. A Guardiola non sono andate giù le foto scattate da Piquè qualche mese fa mentre era in vacanza con Shakira e si divertiva a fare rafting, sport vietato dal club. E in vacanza con la sua bella regina del pop l'asso del Barcellona ci è appena stato un'altra volta, a Positano, per qualche giorno di relax in una suite di un hotel a 5 stelle. Troppe distrazioni.



Non è la prima volta però che si punta il dito sulle sexy compagne dei calciatori attribuendo loro la colpa del diminuito rendimento in campo dei compagni. Di recente è successo con Melissa Satta e Boateng. L'intensa frequenza di rapporti sessuali settimanali rivelati scherzosamente dalla showgirl, "da sette a dieci volte..." e lo stop per circa un mese del centrocampista per lesione muscolare avevano fatto subito gridare "al lupo al lupo", e Boateng ne era uscito come un "povero" calciatore consumato dal sesso. La Satta ha smentito dicendo che quell'affermazione in realtà non si riferiva alla sua vita privata, ma intanto al calciatore è stato consigliato di non postare più immagini della loro relazione, diventata un po' troppo pubblica, su Twitter.



E anche David Beckham, agli esordi della sua love story con la sua Spice Victoria, aveva "accusato" cedimenti in campo.



Ma se a qualche coppia il calcio non fa bene, specie se a seguirlo è solo lui, ci sono anche casi che farebbero pensare al contrario. I gol di Balotelli dedicati alla sua Raffella, i riconoscimenti di Cristiano Ronaldo, da tempo legato alla splendida Irina Shayk e ancora le sempre ottime prestazioni di Totti, "nonostante" Ilary Blasi e di Buffon "nonostante" Alena Seredova farebbero pensare che non ci sia nulla di vero.



Il "waka waka" di Shakira, nella vita del calciatore del Barcellona potrebbe invece funzionare da incitamento per il suo Gerard Piqué e per la squadra stessa. Un po' di sesso nella vita non ha mai fatto male a nessuno. Tutt'altro.