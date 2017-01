Ilary, sulla neve senza il suo Francesco

A lezione di sci con il bel maestro

20/3/2012

In montagna con i figli Ilary Blasi ne approfitta per prendere qualche lezione di sci con il suo aitante istruttore. A Ortisei prima segue le gare di fine corso di Cristian e di Chanel, poi si mette gli sci ai piedi e affronta la discesa. Look impeccabile per la sorridente regina delle nevi, sexy anche senza il suo Pupone, rimasto a Roma per allenarsi con la squadra.

foto Olycom

Accompagnata dalla sorella e dai genitori la Blasi tifa per i suoi bambini che iniziano ad affrontare le prime competizioni sportive da soli. Cristian mette al collo la medaglia d'oro guadagnata sugli sci, mentre a Chanel, più piccola e altrettanto brava, questa volta non va nessun premio.



Dopo un abbraccio ai suoi tesori la Iena di Italia 1 si congeda per affrontare a sua volta le piste, marcata a vista dal suo biondissimo maestro di sci. Insieme sulla seggiovia chiacchierano e ridono. Ilary indossa una maschera da sci professionale che, seppur grande, non nasconde la bellezza del suo viso. Capelli sciolti e abbigliamento alla moda la rendono impeccabile anche lontana dagli schermi.



Di Totti neanche l'ombra. Ma niente paura, nessuna crisi per la coppia, semplicemente lui è impegnato con la sua Roma nella capitale.