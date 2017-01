Grande intesa tra Chiatti e Lo Cascio

Risate e sguardi intensi sotto il sole della capitale

19/3/2012

Pranzetto all'aria aperta per Luigi Lo Cascio e Laura Chiatti. Davanti a un piatto di pasta i due dimostrano di avere grande intesa non solo sul set, ma anche lontano dalle cineprese. Protagonisti di una fiction si godono un po' di relax e lui, confidenzialmente, le porge del cibo con la sua forchetta. Lei lo guarda con i suoi grandi occhioni e il tempo passa...

foto Olycom

I due chiacchierano, ridono e si divertono. Laura lo ascolta rilassata mentre si fuma una sigaretta. Amanti sul set, coltivano la loro amicizia alla luce del sole, incuranti dei paparazzi pronti a fargli andare il cibo per traverso. Sposato lui con Desideria Rayner e fidanzata lei con il cestista Davide Lamma si ritagliano comunque un momento lontano dai loro amori per godersi il primo caldo romano insieme.



La Chiatti mostra a Lo Cascio la sua nuova acconciatura. Capelli rasati ai lati per copione non fanno di certo perdere alla bellezza toscana la sua sensualità, anche se presto la vedremo nei panni di una punk nel film "Il peggiore Natale della mia vita".