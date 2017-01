Anna, adesso balla con D'Alessio

La Tatangelo sinuosa in nero alla festa

19/3/2012

Si sente più sensuale e lo dimostra ballando con tutto il suo sex appeal con il compagno Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo è rimasta delusa per non aver vinto la finale di Ballando e per la tanta emozione accumulata è scoppiata in lacrime in diretta tv. Poi però ha asciugato gli occhi e per la festa della trasmissione insieme al suo Gigi ha tirato fuori grinta e fascino. Il ballo le ha dato più sicurezza e una nuova consapevolezza... e si vede.

foto LaPresse

Indossa un paio di pantaloni strettissimi neri e una maglia a maniche corte, tacchi alti e capelli sciolti. Anna, alla serata organizzata per festeggiare la fine del programma, si presenta con una mise minimal-chic, in nero (il colore che ama indossare più spesso). Non è più la fatalona che vestiva abiti da ballerina luccicanti e sgargianti, che le le hanno regalato anche un siparietto hot con la fuoriuscita del seno. Eppure anche così, semplicemente elegante, la Tatangelo riesce a sfoderare tutta la sua carica sensuale. Dice che il ballo le ha dato una nuova consapevolezza delle sue potenzialità, della sua bellezza, della sua femminilità. E lo dimostra, sorridente e a proprio agio, mentre improvvisa un balletto anche con Gigi D'Alessio. Poi si abbracciano, pronti per ricominciare a ballare tra le mura di casa...