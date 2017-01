Cecilia Capriotti innamorata e felice

Bagno nello champagne e umore alle stelle

19/3/2012

L'amore è una cosa meravigliosa, che... mette le bollicine! A Cecilia Capriotti, sexy ex concorrente di Miss Italia e ex di Andrea Perrone, fa quest'effetto. Sul suo profilo Twitter la showgirl ha postato un autoscatto mentre fa il bagno in una vasca piena di champagne. E in un carteggio telematico con l'amica Melissa Satta conferma: "Sto finalmente da dio!".

foto Twitter

Dopo la rottura con l'ex di Sabrina Ferilli infatti Cecilia Capriotti ha ritrovato l'amore tra le braccia di Philipp Plein (ex di Aida Yespica). Un amore che pare la elettrizzi. "Semplicemente felice", cinguetta Cecilia all'amica Melissa, e poi “Love”, mentre mostra una foto scattata con Philipp e ancora, "Milano con amore...".



Nel capoluogo lombardo infatti la bella ex aspirante Miss Italia si è trasferita dopo aver lasciato l'appartamento romano che condivideva con Perrone. E qui ha incontrato Philipp. La love story le ha dato una marcia in più . Cecilia è letteralmente euforica... anzi frizzante!