Rihanna, la nonna e la croce

Un tattoo prima della festa di famiglia

19/3/2012

Una croce tatuata sulla clavicola sinistra. Rihanna ha raggiunto quota sedici e si è fatta imprimere sulla pelle l'ennesimo disegno. Poi, però, da perfetta nipotina è corsa dai nonni materni per festeggiare il compleanno di Clara e su Twitter ha caricato una sequenza di immagini casalinghe piene di coccole. Finita la festa, ha rimesso gli abiti d'ordinanza, pantaloni di pelle aderenti e maglia trasparente senza reggiseno, e via per una serata hot.

foto Twitter

Anima ribelle, spirito libero, senza freni. La cantante delle Barbados non passa giorno senza cinguettare quel che fa e mostrare le sue immagini più intime. Le ultime risalgono alla festa di compleanno di nonna Clara. Una sequenza “surreale” se abbinata al suo personaggio, in cui Rihanna veste i panni della brava nipotina che tra torta, palloncini, baci e abbracci ai nonni sorride e si diverte.



Qualche ora prima era corsa con lo stesso entusiasmo a casa di Bang Bang, l'amico tatuatore che si occupa delle sue “scritte” più personali. Dopo l'incisione sulle nocche, la cascata di stelline e la frase araba sulla schiena, “love” sul dito medio della mano sinistra, un simbolino dietro l'orecchio, la frase scritta al contrario “ Never a failure. Always a lesson” (non è mai un fallimento, è sempre una lezione) sotto al clavicola destra e molto altro ancora, ha deciso di tatuarsi una piccola croce messa obliqua sulla clavicola sinistra. Nelle prime foto girate in Rete, il tattoo appare molto arrossato...