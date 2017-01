Rosita mette i cani nel passeggino

Per le vie di Milano con i suoi due "cuccioli"

19/3/2012

Come se fosse la cosa più normale del mondo, Rosita Celentano passeggia per le vie di Milano spingendo una carrozzina dalla quale spuntano i suoi cagnolini. Vestiti e ben curati i due animali si guardano intorno proprio come fanno dei bambini curiosi, mentre lei cerca di destreggiarsi nel traffico meneghino.

foto Olycom

La figlia del "molleggiato" e di Claudia Mori potrebbe lanciare una nuova moda in Italia con il passeggino per cani. E' assolutamente identico a quello per i bambini, ma ben strutturato sui lati per non permettere agli animali di saltare giù, anche se in realtà vengono agganciati all'interno della seduta.



Rosita è sempre stata un'amante degli animali e non ha mai nascosto la sua passione per i cani, ma che arrivasse a trasportarli in una carrozzina non ce lo saremmo mai aspettati. Si prende cura del barboncino e del chihuahua proprio come fossero i suoi bambini. A questo punto sospettiamo che li stia portando al parco a incontrare gli "amichetti".



Ma questa non è la prima volta che Rosita stupisce. Qualche anno fa era stata pizzicata fuori da una libreria con il suo cagnolino custodito all'interno di un marsupio, simile a quello per neonati.