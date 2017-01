Michelle, prove di luna di miele

Con Tomaso baci e coccole in Liguria

19/3/2012

Sorridenti e rilassati sulla spiaggia di Varigotti, nel Ponente ligure, dove Michelle ha una casa, la bella showgirl e Tomaso Trussardi si godono i primi raggi di sole primaverile. Si scambiano baci, scattano foto, prendono il sole abbracciati e si concedono lunghe passeggiate in riva al mare. Per loro l'amore procede a gonfie vele e questa piccola vacanza sembra la prova di una vera luna di miele.

foto Gente

I due, pizzicati da Gente in riva al mare, si comportano come una normalissima coppia in cerca di un po' di relax. Lei in jeans e canottiera sfoggia un fisico da ragazzina. Capelli al vento e sorriso contagioso la rendono più raggiante che mai. Lui, nonostante la presenza dei fotografi, ha un'espressione serena e quasi divertita. In loro compagnia, Lilly, la cagnolina di Michelle.



La Hunziker ha recentemente dichiarato che Trussardi potrebbe essere l'uomo ideale con cui fare un figlio e lui non perde occasione per dimostrale il suo amore, prima presentandola alla madre, poi organizzando una festa per il suo compleanno e, per San Valentino regalandole la scritta "I love you" composta di rose rosse.

Finalmente Michelle sembra avere trovato la persona giusta, quella con cui costruire un futuro, anche se più piccola di lei di sette anni. Ma, in questo caso non è l'età a fare la differenza perché Tomaso, oltre ad essere un uomo affascinante e premuroso, è soprattutto una persona matura, con la testa sulle spalle. Non a caso porta avanti l'azienda di famiglia con la sorella Beatrice.



Dopo un periodo difficile per la conduttrice di Striscia la notizia è finalmente arrivato il sereno e questo grazie al suo nuovo amore. Che presto Aurora possa avere un fratellino?