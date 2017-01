Kate Middleton in versione sportiva

La Duchessa tira di mazza e si mette a stirare

16/3/2012

Elegante e raffinata in ogni occasione, Kate Middleton è davvero una regina di stile. Sia che indossi uno dei suoi abitini, che ormai dettano legge nella moda, sia in tenuta sportiva, felpa grigia e pantaloni rosa attillati, sia che presieda ad un evento mondano, sia che giochi ad hockey o usi il ferro da stiro...

foto Afp

La duchessa di Cambridge non smette mai di stupire e affascinare. E allora eccola all’Olympic Park a Stratford con il team britannico di hockey, che parteciperà alle Olimpiadi di Londra 2012, e di cui lei, il marito William e il cognato Harry, saranno ambasciatori. Smessi gli abiti ufficiali Kate ha indossato una tuta e si è unita ai giocatori per una partitina dello sport di cui è fanatica sin dai tempi della scuola.



Qualche tiro di mazza in campo e poi risate e scherzi con i suoi compagni di gioco. Il tutto con la solita innata e splendida eleganza.



Bella e solare Kate è poi tornata nei suoi panni "regali" per unirsi ai suoceri Carlo e Camilla in operazioni di taglio e stiro. In visita alla Dulwich Picture Gallery nel sud di Londra per l’iniziativa ‘Great Art Quest’ per avvicinare i bambini all’arte, parte della Fondazione "The Prince’s Foundation for Children and the Arts, la principessa ha concluso il suo giro di ‘rappresentanza reale’ testando le doti creative dei bambini e provando a realizzare degli oggetti con loro a suon di ferro da stiro e forbici. Al dito l'inseparabile anello di fidanzamento di Lady Diana donatole dal suo principe quando l'ha chiesta in sposa.