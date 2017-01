Veline, da Striscia allo struscio

Shopping per Costanza e Federica

16/3/2012

Sempre sotto i riflettori: dagli stacchetti sul bancone allo shopping in centro, dalla serata in disco all'uscita con le amiche. Sembrano avere continuamente i paparazzi alle calcagna Federica Nargi e Costanza Caracciolo, che anche fuori da Striscia condividono amicizie e abitudini. La passione per gli acquisti e per il cibo sembra accomunarle visto che le due si fanno beccare in giro con pacchetti tra le mani e su Twitter decantano le loro cenette.

foto Olycom

Borse, abbigliamento, scarpe... Nel mirino della bionda e della mora ci sono gli accessori e i capi più trendy. Abbandonati gli abiti “di scena”, preferiscono girare in jeans attillati o leggings e occhialoni da sole per un look giovane, ma molto alla moda.



E così con i primi tepori milanesi Costanza e Federica ne hanno approfittato per fare spese nei negozi del centro. Sorridenti, capelli freschi di parrucchiere (tagliati nella stessa precisa maniera), cellulare in mano e maxi borsa, le due veline guardano vetrine, sbirciano nei negozi e si consultano nella scelta degli acquisti.