"The body" lasciata per una 25enne

Elle Macpherson lasciata dal fidanzato per una giovane colombiana

16/3/2012

Potrebbe essere sua figlia, e invece è la nuova fidanzata 25enne del suo ormai ex fidanzato. Succede alla bellissima Elle Macpherson mollata dall’imprenditore Jeff Soffer, dopo due anni di relazione, per una modella colombiana vent'anni più giovane di lei.

foto Afp

Solo a inizio di questo mese "The body", 48 anni il prossimo 29 marzo, si sarebbe lasciata con il miliardario statunitense Jeff Soffer dopo due anni insieme. La notizia sconvolgente per la Macphersona sarebbe però che il suo ex starebbe già intrattenendo una nuova relazione con una giovane modella di bikini.



Elle, che in quanto a bellezza e corpo non ha mai avuto niente da invidiare a nessuna, tanto da essersi guadagnata il soprannome di 'The body', ovvero 'il corpo' per la sua perfezione, aveva detto che la separazione da Jeff arrivava dopo un lungo periodo di tensioni accumulate in seguito alla battaglia legale con il gruppo alberghiero Fontainebleau per 632 milioni di dollari.



In realtà un'amica indiscreta avrebbe "spifferato" all'orecchio del magazine australiano "Woman's Day", portando in redazione perfino le foto, la vera ragione della rottura, ovvero una giovane colombiana conosciuta durante una sfilata di costumi da bagno e biancheria sexy. "Jeff ha una nuova fidanzata di 25 anni che potrebbe essere la figlia di Elle", avrebbe detto l'amica.



Come si fa a lasciare una donna come la Macpherson, considerata ancora tra le più belle del mondo? Se lo sono chiesti in tanti, quando la notizia si è diffusa nel mondo dello showbiz. La risposta forse sta proprio nella giovane età della "sostituta". Vent'anni meno di "The body", che a breve raggiungerà la soglia dei 50. Età che l'ex modella porta splendidamente, anche se le malelingue hanno insinuato il dubbio che qualche ritocchino ci sia stato anche per lei.



La fonte del gossip avrebbe anche specificato che "Elle e Jeff si lasciavano spesso. Lei andava a trovarlo a Miami ma non hanno trascorso insieme neanche Natale". Ad ogni modo "questo dimostra solo che Jeff è superficiale e non è la persona giusta per Elle. E' una donna incredibile e non merita questo". E proprio vero che la bellezza alla fine conta poco di fronte alla "carne fresca"...