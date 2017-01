La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi

16/3/2012

Dall'amore dichiarato di Lucrezia Lante della Rovere per il suo ballerino Simone Di Pasquale, al primo costume dell'anno della Canalis, agli amori finiti e già rimpiazzati. E ancora il siparietto hot di Martina Stella per strada, alla sexy passeggiata di Rita Rusic. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

foto Gente

LUNEDI' 12 MARZO



Lucrezia e Simone, amore in pista



La Canalis in bikini su Twitter



MARTEDì 13 MARZO



Da Lola a Eli le star cominciano a scoprirsi



La Minetti spegne 27 candeline

foto Novella 2000

MERCOLEDI' 14 MARZO



Amori finiti, ecco chi ha "rimpiazzato"



Passeggiata osé per Rita Rusic



GIOVEDI' 15 MARZO



Dieta forzata per la Canalis



Le star vanno pazze per le calze

foto Olycom

VENERDI' 16 MARZO



Siparietto sexy per Martina Stella