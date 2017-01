Nicki Minaj, rapper sexy e curvosa

Scatti dalle Hawaii in bikini rosa

16/3/2012

Capelli verdi, bikini rosa e forme prorompenti. Dalle Hawaii Nicki Minaj, rapper curvosa di fama internazionale ammicca in pose bollenti per il video della sua ultima hit Starship. La popstar, che ha postato alcuni scatti su Twitter, si rotola nella sabbia e sfoggia il suo lato B e il suo generoso décolleté da tutte le prospettive...

foto Twitter

Per girare il video Nicki si è messa a dieta, scrivendo sul suo profilo Twitter, di avere fatto molta fatica a resistere quando qualcuno mangiava davanti a lei cose che lei avrebbe desiderato, ma che non poteva permettersi per via della dieta.



Il risultato comunque è di tutto rispetto. Negli scatti la super sexy Nicki è una perfetta Pink Lady piccante ed erotica, che difende il suo sedere sempre sotto accusa: "E' tutto naturale" dice lei.