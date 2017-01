Elena resta, Corradi va in Canada

Il calciatore va a giocare al Montréal Impact

16/3/2012

Lui parte, lei resta. Bernardo Corradi si trasferisce in Canada per andare a giocare nella squadra del Montréal Impact, Elena Santarelli rimane in Italia con il piccolo Giacomo. Su Twitter scrive che sono abituati alle distanze e quindi non si trasferirà, ma andrà a trovarlo ogni tanto perché bisogna rispettare anche le abitudini del loro bambino.

foto Olycom

Ecco che una delle coppie più affiatate dello showbiz viene messa a dura prova dalla lontananza. Proprio come è successo a Pierre Casiraghi e alla sua compagna Beatrice Borromeo la cui storia ha iniziato a vacillare da quando lui è rimasto a studiare in Italia e lei si è trasferita a New York. Anche Elena e Bernardo, divisi da un Oceano dovranno fare i conti non solo con il fuso, ma anche con la loro solitudine. A chi preparerà i meravigliosi manicaretti che tanto decanta la bella Santarelli?



In Canada Corradi trova l'amico Matteo Ferrari, padre del piccolo Aaron avuto con Aida Yespica (storia naufragata dopo la nascita del bambino), lei qui ha famiglia, amiche e un lavoro che la appaga.

Tifiamo perché i due riescano a reggere al rapporto a distanza per non finire nella lista di quelli che non ce l'hanno fatta.



ELENA CI RASSICURA:"TRA NOI ESTREMA FIDUCIA"

Venuta a conoscenza del nostro articolo Elena ha prontamente twittato la sua risposta... "Apprendo ora da tgcom che tra me e bernardo ci sarebbe gia' aria di crisi!ovviamente sono balle colossali,prima di scrivere certe cose..Dovrebbero chiamare i diretti interessati,sono felice che il mio compagno sia li a fare questa esperienza,tra noi c'e` estrema fiducia".



Il nostro riferimento alla crisi era da associarsi esclusivamente a un futuro potenzialmente difficile per la coppia in virtù della distanza. Se fosse necessario ribadiamo, ma ci sembrava evidente già nell'articolo, che al momento non c'è nessuna crisi. Il nostro augurio è che non ci sia nemmeno tra qualche tempo.