Siparietto sexy per Martina

La gonna della Stella si solleva

16/3/2012

Vestitino cortissimo nero, scarpe vertiginose con il plateau, borsettina rosa stile Barbie e capelli biondi sciolti sulle spalle. Martina Stella si presenta a Milano in un negozio Veet di cui è diventata testimonial. Dice di essere molto innamorata, di non sentirsi bella, ma di puntare tutto sulla sua personalità. Appena esce dall'esercizio commerciale, una grata spiffera aria e le solleva la gonna. Il siparietto hot è servito: questa è personalità!

foto Olycom

Giacchina nera, tubino inguinale, scarpe in tinta aperte in punta. Per Martina un look elegante e raffinato, semplice ma decisamente sexy. Con la borsettina rosa tra le mani e i lunghi capelli biondi mossi dall'aria sembra una bambolina appena uscita da una ripresa tv. E invece il siparietto più bollente e inaspettato si consuma in strada.



L'attrice cammina su una grata dalla quale spiffera aria e subito la sua gonna si solleva mostrando le gambe belle e, ovviamente (essendo testimonial Veet), perfettamente depilate. La Stella ride per l'accaduto e cerca di coprirsi per non mostrare le mutande.