Star afflitte dai peli superflui

Problema anche per Pellegrini e Cyrus

16/3/2012

Che gioia sapere che il problema peli superflui affligge anche le star. Ricrescita vistosa alle ascelle o sulle gambe o cerette dell'ultimo minuto che lasciano evidenti segni sulle gambe possono creare imbarazzo non da poco. Recente l'apparizione pubblica di Rummer Willis o Miley Cyrus con una chiazza scura sotto le braccia. Per Federica Pellegrini e Margareth Madé il problema è il post ceretta. Divertenti, ma spaventose le gambe al naturale di Natalia Vodianova e Mo'nique.

foto Olycom

Solo la parola pelo fa rabbrividire. Nello star system è praticamente una guerra aperta contro questo vistoso "inestetismo", soprattutto quando per mestiere si è costretti a mostrarsi praticamente nudi. Lo sa bene la Pellegrini che recentemente ha sfoggiato a bordo vasca una ceretta fresca fresca di estetista. Gambe piene di puntini rossi decisamente poco eleganti anche per l'attrice Margareth Madè sotto un tubino corto bianco.



Per la giovane attrice Miley Cyrus il problema si annida sotto l'ascella. Vestita di chiaro lascia intravedere (colpa delle mani appoggiate sui fianchi) una ricrescita decisamente fuori luogo. Rummer Willis, apparsa recentemente in gran forma, accusa lo stesso problemino della collega.



Assolutamente disarmanti le gambe "nature" della modella Natalia Vodianova e dell'attrice Mo'nique. Per entrambe vestito color oro e peli in bella vista. Più che imbarazzate sembrano divertite dalle espressioni di chi le ammira.



Anche Madonna confessa di aver avuto problemi di terribili peli superflui quando aveva vent'anni, ma ora almeno questo particolare è riuscita a domarlo.



Rinchiuse nella casa di Cinecittà, senza poter ricorrere all'estetista, pure le ragazze del Grande Fratello si sono dovute arrangiare per "debellare" l'odiato pelo. La prorompente Cristina Del Basso ne sa qualcosa...