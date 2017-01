In casa Moss sesso con scheletri

Un "promemoria" per il marito Jamie

15/3/2012

Nella casa di Kate Moss anche gli scheletri fanno sesso. Sarà perché la top model ha deciso di provare a rimanere incinta del marito Jamie Hince, fatto sta che tra gli oggetti che la Moss sta portando nella sua nuova casa c'è anche una “strana coppia”. Tra le scatole anche una preziosa: dentro un braccialetto d'oro per Jamie con inciso il numero nove come i mesi di matrimonio e quelli dell'attesa. Chissà che gli scheletri portino bene...

foto LaPresse

Pare che la coppia abbia aspettato a traslocare proprio perché prima la modella voleva rimanere incinta e voleva cominciare nella residenza londinese una vita nuova. Ora però la ristrutturazione è completata e i coniugi Hince sono pronti a trasferirsi.



Un mese fa la modella, alle prese con imballaggi e scatoloni, si era procurata una momentanea paralisi del braccio. Così aveva deciso di affidarsi ai suoi collaboratori. E così ecco in azione una ditta di traslochi che carica sul camion mobili, divani, poltrone, scatoloni di ogni dimensione, tavoli, tappeti, materassi e improbabili valigie (da quella leopardata a quella in cavallino, dalla ventiquattrore ai contenitori da truccatori).



Nel carico della Moss anche la macchina del pane: ma quando la userà? Difficile pensare alla modella quasi anoressica in cucina mentre sforna una pagnotta. E infatti l'elettrodomestico risulta ancora ben imballato nel suo cartone. E poi spuntano due scheletri che fanno sesso: un elemento d'arredo davvero originale. Forse una sorta di promemoria per Jamie, visto che Kate vuole presto un figlio dal marito.