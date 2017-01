Charlize Theron è una mamma

L'attrice sudafricana ha adottato un bambino

15/3/2012

Anche Charlize Theron è diventata mamma. L'attrice Premio Oscar per Monster (2003) "ha adottato un bambino. E' madre orgogliosa di un bimbo in salute che si chiama Jackson", ha detto un portavoce a Us Weekly. La bella 36enne di origini sudafricane quindi entra nel club delle mamme adottive di Hollywood.

foto Ap/Lapresse

Da Angelina Jolie a Nicole Kidman, passando per Sandra Bullock e Madonna, le celebrities più in vista dello showbiz sono diventate mamme adottive.



E adesso anche Charlize ha potuto coronare il suo sogno. Single dal gennaio 2010, quando ha interrotto la decennale relazione con Stuart Townsend, l'attrice, nata in Sudafrica non ha voluto rinunciare alle gioie della maternità anche senza un uomo. Già poco tempo fa aveva parlato apertamente dell'idea di adottare un figlio da sola. E adesso l'ha fatto. Ora non le resta che trovare al piccolo Jackson un papà.