Upton, nello spot in salsa piccante

Kate a luci rosse divora un panino

15/3/2012

Ecco come mangiare un panino con hamburger in versione porno. Kate Upton è stata scelta come testimonial di un gigante dei fast food: nel video che sta spopolando in Rete la bombastica modella si muove sinuosa su un'auto in un drive-in e divora un panino in maniera piccante e provocante. Si contorce sui sedili, slaccia le autoreggenti, mostra il seno strizzato nel reggiseno nero e il fondoschiena, simula piacere mentre mangia l'hamburger.

foto Da video

Se i colossi della Carl Jr. e Hardee volevano fare scalpore ci sono sicuramente riusciti con questo video hot in cui la bionda e prorompente Kate si trasforma in un'attrice del miglior film porno mentre deve semplicemente mordere un panino. Fa roteare la lingua, si dimena sui sedili dell'auto, si spoglia del coprispalle rosa per rimanere con un abitino a pois sotto il quale lascia intravedere décolleté e lato B.



Gli spot di Carl Jr sono famosi per la loro sensualità e per il loro lato piccante, ma questa volta lo spettacolo pubblicitario è davvero bollente. Il direttore creativo dello spot dice che Kate è la ragazza più sexy con cui ha lavorato. E per chi ha dubbi non resta che guardare le immagini a luci rosse della Upton col panino. Prima di Kate avevano posato per i fast food Paris Hilton, Padma Lakshmi e Kim Kardashian (che si rotolava nel letto con un'insalata).