Le star vanno pazze per le calze

A rete o autoreggenti, seduzione a fior di gamba

15/3/2012

A rete, autoreggenti o con giarrettiera, quando associ uno di questi articoli di lingerie ad una donna il tasso di erotismo va alle stelle. E proprio le stelle, quelle dello showbiz ne vanno pazze. Dalle trasgressive Rihanna e Lady Gaga, alle più "caste" di casa nostra come Claudia Gerini o Elenoire Casalegno...

foto Twitter

Il fascino indiscreto e sexy delle calze non risparmia nessuno. Cadono nella rete anche Anna Falchi e Federica Panicucci, e sfoggiano trame non ordinarie personaggi come Miley Cyrus, che indossa collant a rombi. Sotto a gonne molto corte o mini abiti il collant è il vero protagonista.



La giarrettiera intanto, che sia solo ricamata sulle calze, come quella che mostra Paris Hilton, o vera come quella di Katie Price, su calze a rete ad altissimo tasso erotico, vive invece un vero e proprio ritorno di fiamma nel cuore e sulle gambe delle star.



La portano con malizia anche Rihanna, che l'associa ad un look super casual, Kim Kardashian, Pixie Lott e Jessie J. e naturalmente la regina del burlesque, Dita von Teese. Parola d'ordine seduzione a suon di gambe.