Dieta forzata per la Canalis

Alla tavola calda, insalata e acqua per amore di Steve-O

15/3/2012

Addio cenette romantiche a lume di candela e sfiziose grigliate sul lago di Como, ora Elisabetta Canalis consuma i suoi pasti in un triste ristorantino di Los Angeles in compagnia del suo fidanzato Steve-O. Dopo un breve sguardo al menu, per lei arriva l'insalata e per lui una zuppa fumante. Il tutto innaffiato da un fresco bicchiere di... acqua minerale. Sushi e vino rosso sono un lontano ricordo per Eli.

foto Olycom

Cambiano i fidanzati e cambiano anche le abitudini alimentari per la bella showgirl, che dai ristoranti raffinati frequentati con George Clooney, passa ad anonime tavole calde con la sua ultima conquista, vedi gli scatti di Novella 2000.



Eli infatti ha deciso di adattarsi alle esigenze dello stuntman che, dopo aver trascorso una vita di eccessi, dal marzo del 2008, si tiene a debita distanza da alcol e droghe. Anche una sana dieta sta alla base del programma di disintossicazione e la sua fidanzata, per non indurlo in tentazione, si piega alle sue rigide regole. Quindi niente più manicaretti (pur sempre light) e pregiato vino in sua presenza.

Il potere dell'amore mette a tacere anche lo stomaco.



Ma per fortuna, non ha perso il buonumore. Lo dimostra lo spot pubblicitario, commissionato da un'azienda olandese produttrice di materassi, che la vede protagonista: dopo aver conquistato un uomo lo invita a casa per una notte di fuoco, ma appena lui si appoggia sul letto dell'audace corteggiatrice si rende conto che è scomodo e l'abbandona all'istante per addormentarsi sul suo confortevole giagiglio. Snobbata per un materasso le mancava proprio!