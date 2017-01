Sara e Iker convolano a nozze

La Carbonero all'altare con Casillas a giugno

14/3/2012

Prima gli Europei, poi le nozze. Iker Casillas, portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola e la giornalista televisiva Sara Carbonero pronunceranno il fatidico “sì”, stando alla rivista spagnola Lecturas, a giugno, dopo gli impegni calcistici di Iker.

foto Olycom

I due, che fanno coppia da tre anni, non hanno ancora confermato la notizia, ma da tempo si mormorava di un imminente matrimonio. Pochi mesi fa Sara aveva sfoggiato un nuovo bellissimo anello al dito, segno probabile di una richiesta di matrimonio da parte del fidanzato.



Casillas, 30 anni e la Carbonero, 28 sono diventati famosi nel mondo dello showbiz dopo il loro bacio in diretta Tv al termine della finale vinta dalla Spagna sull'Olanda ai Mondiali di Sudafrica 2010. E la bella Sara è stata subito ribattezzata la 'fidanzata di Spagna'. Secondo il magazine spagnolo le nozze si potrebbero celebrare in tre luoghi differenti, a Madrid, dove vivono, o a Corral de Almaguer vicino a Toledo da dove viene lei, o a Navalcruz, il piccolo comune vicino ad Avila dove risiede la famiglia del portiere e dove Casillas ha una casa.