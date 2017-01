Passeggiata osé per Rita Rusic

Per le strade di Miami senza reggiseno

14/3/2012

In canottiera e senza reggiseno. E' così che Rita Rusic si fa pizzicare per le strade di Miami Beach con il suo cagnolino. Forse l'animale ha la necessità impellente di fare i suoi bisogni tanto da non permettere alla sua padrona di vestirsi con calma o forse, la bella imprenditrice vuole evidenziare il suo prorompente décolleté che sfida senza problemi la legge di gravità.

foto LaPresse

Sempre abituati a vederla vestita di tutto punto, questa volta la Rusic dà un'immagine di sé un po' dimessa. Struccata, capelli raccolti, occhialoni e pantaloncini fanno proprio pensare sia dovuta uscire di casa in fretta e furia. In mano solo il cellulare e il guinzaglio.



Per lei una passeggiata senza compagno, ma con il fedele cane, è comunque un modo per esibire le sue conturbanti forme. Gambe toniche e seno esplosivo sono solo un belvedere per chi la incontra. Anche senza trucco.