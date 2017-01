Kim Kardashian bionda su Twitter

Bella, sexy e tutt'altro che "stupida"

14/3/2012

Jon Hamm, stella di "Mad Men" le ha dato della "stupida" in un'intervista, lei, la bella e seducente Kim Kardashian si difende su Twitter postando il suo commento al vetriolo in cui menziona i suoi successi televisivi... e non solo. Poi aggiunge alcuni scatti in cui compare bionda e scrive: “Ma le bionde si divertono di più?”.

foto Twitter

Nel numero di aprile di Elle UK, Hamm ha dichiarato: "Che sia Paris Hilton o Kim Kardashian, la stupidità è certamente celebrata. Essere un vero idiota è un bene in questa cultura perché permette di avere grandi compensi".



Apriti cielo! Kim cinguetta subito con una risposto che non dà adito ai dubbi: "Ho appena sentito del commento fatto da Jon Hamm su di me in un'intervista. Rispetto Jon e credo che tutti abbiano il diritto di avere le proprie opinioni e che non tutti scelgano lo stesso percorso di vita. Stiamo tutti lavorando sodo e dobbiamo rispettarci a vicenda. Chiamare stupido qualcuno che ha il proprio business, è parte di uno show TV di successo, produce, scrive, disegna e crea è, a mio parere, disattento".



E in aggiunta posta anche alcune foto in cui sfoggia la sua chioma in versione bionda. Bella, avvenente e super sexy anche così, Miss Kardashian dimostra di sapere il fatto suo. Forte dei suoi quasi 14 milioni di followers su Twitter e del grande successo del reality “Al passo con i Kardashian” la mora ereditiera di origini armene sembra tutto fuorché stupida.