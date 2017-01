Kate o Pippa, quale preferisci?

Bizzarra trovata pubblicitaria della Ford

14/3/2012

Dopo mare o montagna, spaghetti o pizza e Fanta o Coca Cola, anche Pippa o Kate è diventato un vero tormentone. Non solo nel Regno Unito, ma anche in Australia dove la Ford pensa bene di paragonare in una campagna pubblicitaria due suoi fuoristrada alle sorelle Middleton, specificando che la scelta non è affatto semplice. Entrambe belle ed eleganti Kate e Pippa sono comunque diverse. Magra e impostata la duchessa e più tornita e sorridente la seconda.

foto LaPresse

Conducono due vite differenti, Kate, moglie del principe William è spesso in viaggio per adempire ai suoi impegni istituzionali. Dispensa sorrisi e strette di mano a chiunque con quella sua timida eleganza. Magra al limite dell'anoressia indossa abiti di classe sempre ben accollati.



Di tutt'altra pasta sembra fatta la sorella che, seppur non abbia mai creato problemi di imbarazzo alla "Corona", ha la possibilità di prendere la vita e la popolarità con più leggerezza. Diventata famosa per il suo tonico sedere viene costantemente seguita e immortalata dai paparazzi. Ma questo non le impedisce di recarsi tranquillamente al lavoro, partecipare a competizioni sportive o andare a divertirsi in compagnia di amici.



Resta il fatto che entrambe piacciano molto e la Ford ha fatto centro puntando sulle due sorelline per reclamizzare le sue vetture. Il connubio donne e motori... non è a caso!