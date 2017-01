Amori finiti, ecco chi ha "rimpiazzato"

Da Cecilia a Sara, non sono più single

14/3/2012

C'è chi molla e chi viene mollato, non importa. Quel che conta nell'amore-vip è rimpiazzare in fretta. E così è un continuo girotondo di coppie. Fresche di rottura come Laura Barriales, Elena Barolo, Cecilia Capriotti, ma anche Davide Bombardini o Sara Tommasi, hanno ritrovato velocemente l'amore. Laura, dopo l'addio al motociclista Sete Gibernau, pare essersi avvicinata a un calciatore. Per la Barolo dopo l'imprenditore arriva uno stilista.

foto Olycom

E' finita da pochissimo la storia d'amore tra Laura Barriales e Sete Gibernau.Tra la showgirl spagnola e il motociclista l'amore si è spento dopo due anni, ma Laura ha precisato subito sul suo Twitter che stava bene e che stava meditando sulla sua vita. Secondo le indiscrezioni di Novella 2000, tra i pensieri della Barriales ci sarebbe il calciatore del Genoa Giuseppe Sculli, negli ultimi tempi molto vicino alla soubrette.



E' durata quattro anni, invece, la relazione tra Cecilia Capriotti e Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. Anche la loro storia è arrivata al capolinea, ma Cecilia ha già trovato con chi consolarsi: il tedesco Philipp Plein, designer e stilista, ex di Aida Yespica. La neocoppia è stata paparazzata da Diva e Donna per le vie di Milano e tra i due sono scattati baci molto appassionati.



Anche la ex velina bionda Elena Barolo ha chiuso la sua relazione con l'imprenditore Giovanni D'Antonio. Le foto tra i due su Twitter e poi il nulla. Ora pare che la fashion blogger si sia avvicinata molto all'amico stilista Alessandro Martorana, ex di Simona Ventura. Non è andata bene, invece, alla collega di stacchetti, la ex velina mora Giorgia Palmas che ha rotto da diversi mesi con il compagno calciatore Davide Bombardini. Lui, al contrario, secondo quanto racconta Novella, pare si stia consolando con Barbara Faggioli, amica di Nicole Minetti.



Storia finita anche per Sara Tommasi che dopo essere stata a un passo dalle nozze con il conte Alessandro Verga Ruffoni lo ha mollato. La spiegazione pare sia stata che lui voleva fare troppo sesso. La Tommasi è corsa tra le braccia di Alfonso Luigi Marra. Negli ultimi giorni in Rete girano foto in cui bacia il manager Christian Di Maggio, ma lei nega ogni legame con lui.