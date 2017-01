Ribas, casa svaligiata dai ladri

Ana Laura è stata "spiata" su Twitter

13/3/2012

“Non scrivete su Twitter o Facebook dove andate e cosa fate, non è sicuro”. A lanciare l'allarme è Ana Laura Ribas, che si è trovata la casa svaligiata dai ladri nel weekend in cui era dal fidanzato. Lei cinguettava da Basiglio, i ladri a Milano si sbizzarrivano. “Mi hanno portato via tutto. E' stata una terribile sensazione quando ho trovato tutto per terra, cassetti aperti, sacchetti e scatole rivoltate...” racconta la Ribas a Tgcom24.

foto Twitter

“Hanno messo le mani in ogni angolo della mia casetta e hanno buttato ogni cosa a terra. I ladri sono rimasti qui diverse ore e hanno scelto accuratamente cosa prendere: dai vestiti ai gioielli, dalle borse al cellulare, dall'ipad alla macchina fotografica” continua la Ribas che ha già sporto denuncia al commissariato di polizia di zona.



“Hanno frugato e scelto le borse griffate, quelle con i loghi poco evidenti o di marche poco note le hanno lasciate. Le Vuitton che mi avevano regalato le hanno portate via tutte” spiega Ana Laura. Ma al di là del valore, ingente, degli oggetti trafugati, quel che più addolora la showgirl è il fastidio per la violenza psicologica subita: “Il mio piccolo paradiso è stato devastato. Io sono una persona ordinata e precisa e trovare oggetti personali per terra, ogni cassetto e sacchetto svuotato e rovesciato, è stato terribile. Per fortuna il mio cagnolino Gregorio era con me...”.



Sul social network la Ribas lancia l'allarme alle amiche che twittano: “Non dite dove andate... è pericoloso”. Già perché domenica mattina Ana Laura aveva cinguettato da Basiglio facendo sapere ai malintenzionati di non essere nel suo appartamento nel centro di Milano: “Anche i poliziotti mi hanno detto che dare troppe informazioni sui social network è azzardato”.



Proprio un brutto regalo quello ricevuto dalla Ribas che oggi festeggia il compleanno: “I miei amici non sanno mai cosa regalarmi. Quest'anno possono prendere quello che vogliono, ormai non mi è rimasto più niente”. Il suo regalo più bello è una cenetta romantica con il fidanzato Marco e ai ladri dice: “Ormai non c'è più niente da rubare. Spero che almeno con i miei abiti, borse e gioielli facciate un buon profitto: vendeteli bene. A me piace fare beneficenza e questa volta l'ho fatta inconsapevolmente”.



Barbara Songia