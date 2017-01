Dita, regina erotica in passerella

La Von Teese presenta la sua lingerie

13/3/2012

Da regina del burlesque a regina delle passerelle. Standing ovation per Dita Von Teese che a Melbourne presenta la sua prima collezione di lingerie, marchio Von Follies. Tra pizzi e trasparenze, con tanto di reggicalze e mano sul fianco, sfila anche lei, Dita, elegante e raffinata con il suo look anni Cinquanta.

foto Olycom

Il defilé si apre con quasi un'ora di ritardo e gli ospiti iniziano a fremere, ma quando parte la musica e la scenografia si illumina, ecco che la magia della sensualità ha inizio. Sfilano modelli di tutte le taglie, non mancano accessori audaci come fruste, cuoio e bretelle, ma anche d'epoca e vintage, più della metà provenienti dal guardaroba personale della Von Teese.



E poi arriva Dita, con la sua falcata erotica e uno spolverino trasparente che lascia cadere sulla passerella per mostrare un capo intimo alquanto provocante. Saluta il pubblico e si volta offrendo uno spettacolo di grande effetto. Una mutandina trasparente lascia intravedere il suo sensuale lato B. Un sentito omaggio ai presenti.