Cameron Diaz, che fama da mangiauomini!

Le colleghe (gelose) si schierano contro di lei

13/3/2012

Un'eterna ragazzina, semplice e spontanea, che piace agli uomini, ma meno alle donne. Cameron Diaz sta scatenando le ire delle colleghe da quando si è messa a frequentare gli ex delle attrici che ora hanno fanno combutta contro di lei accusandola di essere una mangiauomini. Al party degli oscar la Diaz è stata esclusa per volere di Demi Moore, con il cui ex Ashton Kutcher Cameron è uscita proprio poco dopo la fine della storia tra i due.

foto Olycom

Una brutta reputazione quella che la bionda e sexy 39enne si sta facendo a Hollywood dove le star preferiscono tenerla a debita distanza, secondo quanto racconta la rivista Closer. Demi Moore non ha visto di buon grado il fatto che Cameron sia uscita con il suo ex Ashton appena due mesi dopo la loro separazione.

E anche se la Diaz ha assicurato che si è trattato solo di un incontro tra vecchi amici, la Moore l'ha voluta escludere dalla festa degli Oscar. Anche le amiche di Demi, Madonna e Jennifer Aniston, hanno astio nei confronti della Charlie's Angels che ha avuto una relazione anche con i loro ex.