Paris, in giarrettiera a cena con mammà

La Hilton arriva in Ferrari alla Steackhouse

13/3/2012

Look super sexy con tanto di giarrettiera, tacchi in vernice nera Louboutin e abito con seno in bella vista. Paris Hilton non si "contiene". Nemmeno per andare a cena con la mamma in una Steakhouse. E la bionda ed eccentrica ereditiera non si lascia certo sfuggire l'occasione di farsi immortalare dai paparazzi. E arriva con la sua Ferrari rossa.

foto Olycom

L'occasione dell'incontro al Boa Steakhouse di Beverly Hills è stata in realtà "solo" una cena di famiglia, apparentemente informale e semplice. Paris non ha saputo però resistere alla tentazione di mettersi in mostra e di farla sembrare una serata "importante".



Scelta strategica quella della giarrettiera, accessorio super sexy che da un po' di tempo spopola tra le celebrities di Hollywood. Poteva una fashion victim, avida di popolarità come Paris essere da meno, senza giarrettiera?