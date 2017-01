La Minetti spegne 27 candeline

Torta griffata per la fashion Nicole

13/3/2012

Party quasi a sorpresa per Nicole Minetti che al Just Cafè di Milano spegne 27 candeline in compagnia della sorella e dei suoi più cari amici. Chiusa in un sobrio cappottino nero, che tiene ben stretto con le mani, lascia intravedere solo un angolino bianco dell'abito della festa. Che sia una sorpresa esclusiva per i suoi invitati? Le scarpe invece saltano subito all'occhio. Gialle in vernice con plateau azzurro e laccetto alla caviglia.

foto Olycom

Raggiunge il locale da sola e accenna un timido sorriso. Ad aspettarla, tra gli altri, la sorella Angelica, in dolce attesa, il chirurgo estetico Giacomo Urtis, Barbara Faggioli e il fratello Davide accompagnato da fidanzata, l'attore hollywoodiano protagonista della serie tv CSI, Gary Dourdan, e Regina Aparecida Sraiva, cantante del Chiambretti Show.



Solo grazie al Twitter della Faggioli possiamo ammirare la torta della festeggiata che rappresenta una Minetti di rosa vestita con tanto di tacchi e occhialoni davanti al Palazzo della Regione. Attorno alla statuina di zucchero le etichette delle maison preferite di Nicole. Solo una scritta tra due candeline, "Professsssional!!!!!".